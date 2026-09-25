Noida News: सजी सांस्कृतिक संध्या, लोक कला और कथक ने बांधा समा

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)।यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में रात को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की लोक और शास्त्रीय संस्कृति की झलक देखने को मिली। अलग-अलग जिलों से आए कलाकारों ने संगीत, लोकनृत्य, कथक और भजन की प्रस्तुतियों से सांस्कृतिक संध्या को खास बनाया।कार्यक्रम की शुरुआत बागपत की रश्मि आर्या के शंख वादन और स्वस्ति वाचन से हुई। इसके बाद लखनऊ की मालविका हरिओम ने लोकगीत की प्रस्तुति दी। मथुरा की सीमा मोरवाल ने मथुरा के लोकनृत्य के जरिये ब्रज की लोक संस्कृति को मंच पर पेश किया। इसके बाद लखनऊ की आकांक्षा श्रीवास्तव ने कथक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें नृत्य और भाव-भंगिमाओं के जरिए प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के अंत में आकांक्षा त्रिपाठी ने भजन की प्रस्तुति देकर सांस्कृतिक संध्या का समापन किया। इन प्रस्तुतियों के जरिए ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश की अलग-अलग लोक परंपराओं और कलाओं को एक मंच पर देखने का मौका मिला। कार्यक्रम के दौरान दर्शकों ने कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया।