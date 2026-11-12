Noida News: छठ पूजा को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़

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यमुना सिटी (संवाद)। छठ पूजा का पर्व नजदीक आते ही जेवर क्षेत्र की बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। पूजा की तैयारियों को लेकर बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु छठ पूजा में प्रयोग होने वाली सामग्री की खरीदारी करने में जुटे हैं। फल और फूलों की मांग अधिक है। इसके साथ ही पूजा में प्रयोग होने वाले डलिया की खरीदारी भी तेज हो गई है। बाजारों में लोग फल, फूल और अन्य पूजन सामग्री खरीद रहे हैं।