Noida News: जूडो प्रदर्शन की निगरानी पर शोध को कॉपीराइट पंजीकरण

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रेनू तोमर के शोध कार्य को भारत सरकार के कॉपीराइट कार्यालय से पंजीकरण मिला है। उन्होंने सह शोधकर्ताओं के साथ मिलकर जूडो खिलाड़ियों के प्रदर्शन की वास्तविक समय में निगरानी के लिए बायोमैकेनिकल तकनीक पर आधारित स्मार्ट टाटामी मैट की अवधारणा विकसित की है। इस शोध का शीर्षक 'बायोमैकेनिकल स्मार्ट टाटामी मैट फॉर रियल टाइम जूडो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग' है।शोध में आधुनिक तकनीक के माध्यम से जूडो खिलाड़ियों की गतिविधियों और प्रदर्शन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की निगरानी और विश्लेषण करने की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। स्मार्ट टाटामी मैट के जरिए खिलाड़ियों के प्रदर्शन का वास्तविक समय में आकलन किया जा सकेगा। इससे खेल प्रशिक्षण में तकनीक के उपयोग और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की संभावनाएं बढ़ेंगी।महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. अनीता मिश्रा ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की शोध और नवाचार संबंधी उपलब्धियां संस्थान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ विद्यार्थियों को भी अनुसंधान और रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं।महाविद्यालय में ट्रे गार्डन प्रदर्शनी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मकता, कलात्मक प्रतिभा और बागवानी कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने पौधों, सजावटी पत्थरों, छोटे वृक्षों और रंग-बिरंगे फूलों के साथ पुरानी प्लास्टिक बोतलों, कार्डबोर्ड और लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग कर आकर्षक ट्रे गार्डन तैयार किए।विद्यार्थियों ने सीमित स्थान में लघु उद्यान, प्राकृतिक दृश्य और पर्यावरण अनुकूल संरचनाएं बनाईं। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में पौधों के प्रति रुचि विकसित करना, जैव विविधता का महत्व समझाना और कम जगह में हरियाली विकसित करने के तरीकों से परिचित कराना था। साथ ही पौधों के वैज्ञानिक नाम और वर्गीकरण की जानकारी भी दी गई।निर्णायक मंडल ने रचनात्मकता, पौधों के चयन, सजावट, प्रस्तुतीकरण और पर्यावरण अनुकूल अवधारणा के आधार पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर शैली श्रीवास्तव, डॉ. कविता चौधरी, डॉ. अंजनी रानी और डॉ. अपर्णा गौतम मौजूद रहीं।