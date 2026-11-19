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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-51 में गेट नंबर 10, 11 और 12 के बाहर सार्वजनिक फुटपाथ पर भवन निर्माण सामग्री रखकर बिक्री की जा रही है। इससे पैदल यात्रियों को परेशानी हो रही है। वहीं, खुले में सीमेंट, रेत और बजरी रखे होने से लगातार धूल उड़ रही है। आरडब्ल्यूए सेक्टर-51 के महासचिव संजीव कुमार ने 18 नवंबर को नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजकर मामले में कार्रवाई की मांग की है।