Noida News: डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रमोद तिवारी का किया स्वागत
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 09:30 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 09:30 PM IST
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नोएडा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर सतेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में डीएनडी फ्लाईओवर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का स्वागत किया। वह पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्रा की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया और उनके साथ श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। श्रद्धांजलि सभा के बाद प्रमोद तिवारी नोएडा महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश यादव के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर संवाद किया। इस दौरान अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव लियाकत चौधरी, महानगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विक्रम चौधरी, सतीश पांछाल, अरुण प्रधान समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो
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