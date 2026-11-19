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महानगर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश यादव ने कहा कि इंदिरा गांधी का साहसिक नेतृत्व, दूरदर्शिता और देश के प्रति समर्पण हमेशा याद किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामकुमार शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने नेतृत्व और दृढ़ संकल्प से भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य यतेंद्र शर्मा ने कहा कि उनका जीवन देशसेवा, साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति की प्रेरणा देता है।इस मौके पर लियाकत चौधरी, फिरे सिंह नागर, कैप्टन पीएस रावत, विक्रम चौधरी, राहुल पांडेय, शिवानी पवार, मधुराज, सतीश पांचाल, अरुण प्रधान और मुकेश मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।