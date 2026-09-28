फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Congress held a foot march to the Collectorate.

Noida News: कलेक्ट्रेट तक कांग्रेस ने किया पैदल मार्च

Mon, 28 Sep 2026 10:57 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
Congress held a foot march to the Collectorate.
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने तथा उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों और मतदाता सूचियों में हुए बदलावों की स्वतंत्र एवं व्यापक स्तर पर समीक्षा कराने की मांग की गई है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सवेरे 12 बजे से ही कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचने शुरू हो गए थे। बैनर और विरोध की तख्तियां लेकर पैदल मार्च किया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक भाटी चोटीवाला ने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता का वोट है। उस वोट की निष्पक्षता तथा पवित्रता पर किसी प्रकार का संदेह पैदा होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत गंभीर विषय है। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय चौधरी, मुकेश यादव, गौतम अवाना, भगवती शर्मा, विनोद पांडेय, लियाकत चौधरी, पुरषोत्तम नागर, डॉ० रतनपाल सिंह, राहुल पांडेय, अशोक पंडित समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त के फोटो का पोस्टर फूंकने का प्रयास किया। पुलिस ने उनको रोक दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed