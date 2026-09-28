Noida News: कोठारी स्कूल में मनाया दक्षता दिवस

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-50 स्थित कोठारी इंटरनेशनल स्कूल में सोमवार को विद्यार्थियों की प्रतिभा और शैक्षणिक व सह-शैक्षणिक उपलब्धियों के सम्मान में दक्षता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में ट्रस्टी डॉ. अविनाश गुप्ता, प्रधानाचार्या निधि तिवारी समेत विद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। विद्यार्थियों ने रिदम एंड रूट्स शीर्षक से सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। समारोह में विभिन्न उपलब्धियों के लिए विद्यार्थियों को तीन चरणों में पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। ‘मेलोडियस मोज़ैक’ की संगीत प्रस्तुति और इकोज ऑफ एक्सीलेंस नृत्य ने कार्यक्रम में रंग भर दिया। विद्यालय गीत और राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ।