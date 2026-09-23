Noida News: क्लब ऑफ चैंपियंस ने चार विकेट से जीता मुकाबला
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:35 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 07:35 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-115 स्थित स्वास्तिक क्रिकेट मैदान में अल्टीमेट क्रिकेट बैटर सीजन-3 का लीग क्वालीफायर मुकाबला खेला गया। इसमें क्लब ऑफ चैंपियंस ने बैटल किंग्स को चार विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैटल किंग्स ने आठ विकेट खोकर 203 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी क्लब ऑफ चैंपियंस की टीम ने छह विकेट गंवाकर 209 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। क्लब ऑफ चैंपियंस के अंकुर ने 75 रन की पारी खेलकर बेस्ट बैटर का पुरस्कार जीता। नवीन कठेरिया ने तीन विकेट लेकर बेस्ट बॉलर का खिताब अपने नाम किया।
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