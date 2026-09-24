Noida News: सुबह छाए बादल, दोपहर में तेज धूप ने किया बेहाल
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:31 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 10:31 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। मानसून विदाई के समय मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बृहस्पतिवार सुबह नोएडा में बादल छाए रहे और बारिश की संभावना बनी हुई थी, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद आसमान साफ हो गया। तेज धूप निकलने से उमस बढ़ गई और शाम तक मौसम गर्म बना रहा।
आईएमडी के अनुसार, बृहस्पतिवार को जिले का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी 92 प्रतिशत रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, इस सप्ताह बारिश के आसार नहीं हैं। आसमान साफ रहने के साथ तेज धूप और उमस परेशान कर सकती है। हालांकि, आने वाले दिनों में उमस धीरे-धीरे कम होने की संभावना है। अक्तूबर से सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा।
हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में
दो दिन पहले खराब श्रेणी में पहुंची नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा की गुणवत्ता में बृहस्पतिवार को सुधार दर्ज किया गया। नोएडा का एक्यूआई 158 और ग्रेटर नोएडा का 173 दर्ज हुआ, जो मध्यम श्रेणी में आता है। दो दिन पहले दोनों शहरों में एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। हालांकि, मध्यम श्रेणी की हवा में भी संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
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नोएडा। मानसून विदाई के समय मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बृहस्पतिवार सुबह नोएडा में बादल छाए रहे और बारिश की संभावना बनी हुई थी, लेकिन दोपहर 12 बजे के बाद आसमान साफ हो गया। तेज धूप निकलने से उमस बढ़ गई और शाम तक मौसम गर्म बना रहा।
आईएमडी के अनुसार, बृहस्पतिवार को जिले का अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी 92 प्रतिशत रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, इस सप्ताह बारिश के आसार नहीं हैं। आसमान साफ रहने के साथ तेज धूप और उमस परेशान कर सकती है। हालांकि, आने वाले दिनों में उमस धीरे-धीरे कम होने की संभावना है। अक्तूबर से सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास होने लगेगा।
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हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में
दो दिन पहले खराब श्रेणी में पहुंची नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हवा की गुणवत्ता में बृहस्पतिवार को सुधार दर्ज किया गया। नोएडा का एक्यूआई 158 और ग्रेटर नोएडा का 173 दर्ज हुआ, जो मध्यम श्रेणी में आता है। दो दिन पहले दोनों शहरों में एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज किया गया था। हालांकि, मध्यम श्रेणी की हवा में भी संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है।
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