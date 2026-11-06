Noida News: झालरों से सजीं, रोशनी में नहाईं सोसाइटियां
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 06:14 PM IST
Updated Fri, 06 Nov 2026 06:14 PM IST
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नोएडा (संवाद)। दीपावली से पहले शहर की हाईराइज सोसाइटियां रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठी हैं। विभिन्न आवासीय परिसरों के टावरों, प्रवेश द्वारों, पार्कों और क्लब हाउस को आकर्षक झालरों से सजाया गया है। सुपरटेक केपटाउन में पांच हजार झालरें लगाई गई हैं।
इसके अलावा अजनारा ग्रैंड हेरिटेज, गोल्फ सिटी, मैक्सब्लिस व्हाइट हाउस, पंचशील प्रतिष्ठा, आम्रपाली सिलिकॉन सिटी, स्काईटेक मेट्रोट, जेएम ऑर्चिड, प्रतीक विस्टीरिया, एक्सप्रेस जेनिथ, महागुन मॉडर्न, आदित्य अर्बन कासा और गौड़ स्पोर्ट्सवुड में दीपोत्सव की विशेष रौनक देखने को मिल रही है।
वहीं, आम्रपाली प्रिंसली, पारस टियारा, एक्सोटिका फ्रेस्को, महागुन मॉर्फियस, महागुन मेपल, होम्स 121, एटीएस ग्रीन्स, एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट, लोटस बुलेवर्ड, प्रतीक एडिफिस, एल्डिको अमंत्रण, आम्रपाली जोडिएक, क्लियो काउंटी, जेपी विश टाउन, जेपी कोसमॉस, सुपरटेक इकोसिटी और लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी में भी त्योहार का उल्लास छाया हुआ है।
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इसके अलावा अजनारा ग्रैंड हेरिटेज, गोल्फ सिटी, मैक्सब्लिस व्हाइट हाउस, पंचशील प्रतिष्ठा, आम्रपाली सिलिकॉन सिटी, स्काईटेक मेट्रोट, जेएम ऑर्चिड, प्रतीक विस्टीरिया, एक्सप्रेस जेनिथ, महागुन मॉडर्न, आदित्य अर्बन कासा और गौड़ स्पोर्ट्सवुड में दीपोत्सव की विशेष रौनक देखने को मिल रही है।
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वहीं, आम्रपाली प्रिंसली, पारस टियारा, एक्सोटिका फ्रेस्को, महागुन मॉर्फियस, महागुन मेपल, होम्स 121, एटीएस ग्रीन्स, एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट, लोटस बुलेवर्ड, प्रतीक एडिफिस, एल्डिको अमंत्रण, आम्रपाली जोडिएक, क्लियो काउंटी, जेपी विश टाउन, जेपी कोसमॉस, सुपरटेक इकोसिटी और लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी में भी त्योहार का उल्लास छाया हुआ है।
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