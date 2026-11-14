Noida News: सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

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यमुना सिटी (संवाद)। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में शनिवार को बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्र-छात्राओं के लिए विभिन्न सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की गईं। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। कार्यक्रम में शिक्षक-शिक्षिकाओं ने बच्चों के लिए गीत और संगीत की प्रस्तुतियां दीं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक डॉ. हरीश कुमार शर्मा , प्रधानाचार्य डॉ. दीप्ति शर्मा ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दीं।