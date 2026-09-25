Noida News: सीमेंट से भरे गड्ढे फिर उखड़ने लगे, स्थायी समाधान की मांग
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:22 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 09:22 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। पूर्वांचल हाइट्स सोसाइटी के बाहर सड़क पर बने गड्ढों को सीमेंट से भरने के बाद एक बार फिर सड़क की हालत खराब होने लगी है। मरम्मत के लिए डाला गया सीमेंट उखड़ने लगा है और सड़क पर दोबारा गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है।
निवासियों के अनुसार, सड़क पर लंबे समय से गड्ढे बने हुए थे। शिकायत के बाद इन्हें सीमेंट डालकर भरा गया, लेकिन मरम्मत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। कुछ ही समय बाद सीमेंट उखड़ने लगा और गड्ढे फिर नजर आने लगे। लोगों का कहना है कि बार-बार गड्ढे भरने के बजाय सड़क की पूरी तरह मरम्मत कराई जानी चाहिए, ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके। निवासियों ने संबंधित विभाग से सड़क का दोबारा निरीक्षण कराकर मजबूत और स्थायी मरम्मत कराने की मांग की है।
यह बोले निवासी-
गड्ढे भरने के बाद लगा था कि समस्या दूर होगी, लेकिन सीमेंट उखड़ने से सड़क फिर खराब हो गई। -अतुल परिहार
गड्ढों के कारण आवाजाही प्रभावित है, प्रशासन को लंबे समय तक टिकने वाली मरम्मत करानी चाहिए। -मुकेश अग्रवाल
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ग्रेटर नोएडा। पूर्वांचल हाइट्स सोसाइटी के बाहर सड़क पर बने गड्ढों को सीमेंट से भरने के बाद एक बार फिर सड़क की हालत खराब होने लगी है। मरम्मत के लिए डाला गया सीमेंट उखड़ने लगा है और सड़क पर दोबारा गड्ढे दिखाई देने लगे हैं। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है।
निवासियों के अनुसार, सड़क पर लंबे समय से गड्ढे बने हुए थे। शिकायत के बाद इन्हें सीमेंट डालकर भरा गया, लेकिन मरम्मत ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। कुछ ही समय बाद सीमेंट उखड़ने लगा और गड्ढे फिर नजर आने लगे। लोगों का कहना है कि बार-बार गड्ढे भरने के बजाय सड़क की पूरी तरह मरम्मत कराई जानी चाहिए, ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो सके। निवासियों ने संबंधित विभाग से सड़क का दोबारा निरीक्षण कराकर मजबूत और स्थायी मरम्मत कराने की मांग की है।
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यह बोले निवासी-
गड्ढे भरने के बाद लगा था कि समस्या दूर होगी, लेकिन सीमेंट उखड़ने से सड़क फिर खराब हो गई। -अतुल परिहार
गड्ढों के कारण आवाजाही प्रभावित है, प्रशासन को लंबे समय तक टिकने वाली मरम्मत करानी चाहिए। -मुकेश अग्रवाल
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