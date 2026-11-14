Noida News: भारत की जीत पर नोएडा में जश्न, फिर मनी दिवाली

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नोएडा (संवाद)। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान पर भारत की रोमांचक जीत के बाद शनिवार को नोएडा में जश्न का माहौल रहा। भारतीय टीम की जीत के साथ ही शहर के अलग-अलग इलाकों में क्रिकेट प्रेमी खुशी से झूम उठे। कहीं युवाओं ने आतिशबाजी की तो कहीं तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे और भारत माता की जय के नारे लगाए। कई जगह लोगों ने ढोल-नगाड़ों के साथ रैली निकाली और सोसायटियों में एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। सेक्टर-73 में लोगों ने पटाखे फोड़कर खुशी मनाई। मैच के आखिरी क्षणों तक क्रिकेट प्रेमी टीवी और मोबाइल पर मुकाबले से जुड़े रहे।