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Noida News: बिल्डरों पर भूजल दोहन का आरोप, जांच की मांग

Thu, 12 Nov 2026 05:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 05:40 PM IST
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Builders accused of groundwater extraction; demand for an investigation
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। बिल्डरों पर लंबे समय से अवैध रूप से भूजल का दोहन करने का आरोप लगाते हुए करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय ने जिलाधिकारी के नाम लिखित शिकायत एडीएम प्रियंका सिंह को सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। चौधरी प्रवीण भारतीय ने आरोप लगाया कि नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में बिल्डरों की निर्माण परियोजनाओं में पिछले करीब तीन वर्षों से लगातार बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन किया जा रहा है। इससे भूजल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। उन्होंने निर्माण परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कराने और बिना वैध अनुमति भूजल का इस्तेमाल करने वाले बिल्डरों एवं संबंधित संस्थाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की। संगठन ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है।
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