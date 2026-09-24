Noida News: देवला स्कूल की बनेगी बाउंड्री वॉल, टूटे रास्ते से मिलेगी निजात

- प्राधिकरण ने शुरू की प्रक्रिया, कायाकल्प के अधूरे कार्य भी होंगे पूरेमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। उच्च प्राथमिक विद्यालय देवला के छात्रों की सुरक्षा और बदहाल रास्ते की समस्या जल्द दूर होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण स्कूल की बाउंड्री वॉल बनवाएगा। साथ ही कायाकल्प योजना के तहत अधूरे कार्य भी पूरे कराए जाएंगे। स्कूल तक पहुंचने वाले टूटे रास्ते को दुरुस्त कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्थायी कार्य पूरा होने तक तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। बीएसए राहुल पंवार ने बताया कि बाउंड्री वॉल और अन्य जरूरी कार्यों के लिए प्राधिकरण से समन्वय किया गया है। कायाकल्प के अधूरे काम पूरे कराने के साथ रास्ते को भी ठीक कराया जाएगा। विद्यार्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए फिलहाल तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।अमर उजाला ने उठाई थी समस्या-अमर उजाला ने बृहस्पतिवार के अंक में देवला स्कूल के छात्रों की समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। बदहाल रास्ते के कारण छात्रों को आवाजाही में परेशानी हो रही थी। वहीं बाउंड्री वॉल नहीं होने से सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। खबर प्रकाशित होने के बाद शिक्षा विभाग और प्राधिकरण ने प्रक्रिया शुरू की। बाउंड्री वॉल बनने से स्कूल परिसर सुरक्षित होगा और रास्ता दुरुस्त होने से छात्रों को राहत मिलेगी।