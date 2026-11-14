Noida News: 132 परिषदीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का होगा कायाकल्प
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:08 PM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:08 PM IST
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- 19 बुनियादी मानकों के तहत शौचालय, पेयजल, किचन शेड और क्लासरूम की कमियां होंगी दूर, सर्वे पूरा
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को अब बदहाल बुनियादी सुविधाओं से जूझना नहीं पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा के गांवों में संचालित 132 परिषदीय स्कूलों में सुविधाएं दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब इन कमियों को दूर करने के लिए काम शुरू कराने की तैयारी में है।
स्कूलों की मौजूदा स्थिति का सर्वे कराकर कमियों की सूची तैयार कर ली गई है। कहीं शौचालयों की मरम्मत होगी तो कहीं पीने के पानी, किचन शेड और क्लासरूम की समस्या दूर की जाएगी। कायाकल्प के तहत स्कूलों में 19 बुनियादी मानकों को पूरा करना जरूरी है। इन स्कूलों को संवारने की जिम्मेदारी प्राधिकरण के परियोजना विभाग को दी गई है। पहले भी मरम्मत कार्य हुए थे, पर इसके बावजूद कुछ स्कूलों में बुनियादी समस्याएं बनी हुई थीं। अब जरूरत के अनुसार शौचालयों में पानी की व्यवस्था, हैंडपंप और किचन शेड बनाए जाएंगे। कक्षाओं में टाइल्स, ब्लैकबोर्ड, फर्नीचर, बिजली कनेक्शन, रैंप, रेलिंग और चारदीवारी जैसे काम भी कराए जाएंगे। स्कूलों की रंगाई-पुताई और मरम्मत भी प्रस्तावित है।
योजना में शामिल गांव : साकीपुर, गजरौला नवादा, गुलिस्तानपुर, मकौड़ा, पाली, घोड़ी बछेड़ा, कासना, सिरसा, बिसरख, कुलेसरा, जलपुरा, देवला, तुगलपुर, छपरौला, रोजा जलालपुर, सादुल्लापुर, भनौता, खोदना खुर्द और अन्य गांवों में स्थित स्कूल इस योजना में शामिल हैं। सभी 132 स्कूलों में जरूरत के हिसाब से काम कराया जाएगा। इसके लिए खर्च का आकलन कर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। उच्चाधिकारियों से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।
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कार्यों की निगरानी व्यवस्था :
स्कूलों में होने वाले काम की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने निगरानी की व्यवस्था भी की है। एसीईओ लक्ष्मी वीएस ने परियोजना विभाग के सर्किलवार प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों में होने वाले कार्यों की निगरानी करेंगे। इससे परियोजना के सफल क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को अब बदहाल बुनियादी सुविधाओं से जूझना नहीं पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा के गांवों में संचालित 132 परिषदीय स्कूलों में सुविधाएं दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब इन कमियों को दूर करने के लिए काम शुरू कराने की तैयारी में है।
स्कूलों की मौजूदा स्थिति का सर्वे कराकर कमियों की सूची तैयार कर ली गई है। कहीं शौचालयों की मरम्मत होगी तो कहीं पीने के पानी, किचन शेड और क्लासरूम की समस्या दूर की जाएगी। कायाकल्प के तहत स्कूलों में 19 बुनियादी मानकों को पूरा करना जरूरी है। इन स्कूलों को संवारने की जिम्मेदारी प्राधिकरण के परियोजना विभाग को दी गई है। पहले भी मरम्मत कार्य हुए थे, पर इसके बावजूद कुछ स्कूलों में बुनियादी समस्याएं बनी हुई थीं। अब जरूरत के अनुसार शौचालयों में पानी की व्यवस्था, हैंडपंप और किचन शेड बनाए जाएंगे। कक्षाओं में टाइल्स, ब्लैकबोर्ड, फर्नीचर, बिजली कनेक्शन, रैंप, रेलिंग और चारदीवारी जैसे काम भी कराए जाएंगे। स्कूलों की रंगाई-पुताई और मरम्मत भी प्रस्तावित है।
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योजना में शामिल गांव : साकीपुर, गजरौला नवादा, गुलिस्तानपुर, मकौड़ा, पाली, घोड़ी बछेड़ा, कासना, सिरसा, बिसरख, कुलेसरा, जलपुरा, देवला, तुगलपुर, छपरौला, रोजा जलालपुर, सादुल्लापुर, भनौता, खोदना खुर्द और अन्य गांवों में स्थित स्कूल इस योजना में शामिल हैं। सभी 132 स्कूलों में जरूरत के हिसाब से काम कराया जाएगा। इसके लिए खर्च का आकलन कर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। उच्चाधिकारियों से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी।
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कार्यों की निगरानी व्यवस्था :
स्कूलों में होने वाले काम की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने निगरानी की व्यवस्था भी की है। एसीईओ लक्ष्मी वीएस ने परियोजना विभाग के सर्किलवार प्रबंधक स्तर के अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के स्कूलों में होने वाले कार्यों की निगरानी करेंगे। इससे परियोजना के सफल क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।