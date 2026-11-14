Noida News: 132 परिषदीय स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का होगा कायाकल्प

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों बच्चों को अब बदहाल बुनियादी सुविधाओं से जूझना नहीं पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा के गांवों में संचालित 132 परिषदीय स्कूलों में सुविधाएं दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब इन कमियों को दूर करने के लिए काम शुरू कराने की तैयारी में है।स्कूलों की मौजूदा स्थिति का सर्वे कराकर कमियों की सूची तैयार कर ली गई है। कहीं शौचालयों की मरम्मत होगी तो कहीं पीने के पानी, किचन शेड और क्लासरूम की समस्या दूर की जाएगी। कायाकल्प के तहत स्कूलों में 19 बुनियादी मानकों को पूरा करना जरूरी है। इन स्कूलों को संवारने की जिम्मेदारी प्राधिकरण के परियोजना विभाग को दी गई है। पहले भी मरम्मत कार्य हुए थे, पर इसके बावजूद कुछ स्कूलों में बुनियादी समस्याएं बनी हुई थीं। अब जरूरत के अनुसार शौचालयों में पानी की व्यवस्था, हैंडपंप और किचन शेड बनाए जाएंगे। कक्षाओं में टाइल्स, ब्लैकबोर्ड, फर्नीचर, बिजली कनेक्शन, रैंप, रेलिंग और चारदीवारी जैसे काम भी कराए जाएंगे। स्कूलों की रंगाई-पुताई और मरम्मत भी प्रस्तावित है।