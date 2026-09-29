Noida News: आयुष विभाग का स्टॉल बना सर्वश्रेष्ठ

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ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग के स्टॉल को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन स्टॉल का पुरस्कार मिला। यह सम्मान हॉल-4 में दिया गया। इस उपलब्धि से आयुष विभाग की गतिविधियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। आयुष विभाग के उप निदेशक राम कृपाल ने अतिथियों का स्वागत किया। उनके साथ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी वंदना रानी, जिला होम्योपैथी अधिकारी प्रीति सिंघल भी मौजूद थे। इन अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश में आयुष चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यों की जानकारी दी। ब्यूरो