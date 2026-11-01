Noida News: अतुल सरीन पैनल ने जीता चुनाव

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नोएडा। सेक्टर-34 स्थित नरविहार-1 में रविवार को आरडब्ल्यूए चुनाव संपन्न हुए। इसमें कर्नल अतुल सरीन के पूरे पैनल ने जीत दर्ज की। कर्नल (रि.) अतुल सरीन अध्यक्ष, अनीश आजमी उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष और कर्नल अनिल शाह सचिव चुने गए। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कर्नल मनोज पांडेय, कर्नल अतुल गुप्ता, विनय नंदराज जोग और पुनीत जैन विजयी हुए। चुनाव चीफ पेट्रोन कर्नल आरएन श्रीवास्तव की देखरेख में हुए। कुल 120 मतदाताओं में से 86 ने मतदान किया। अध्यक्ष पद पर अतुल सरीन को 61, उपाध्यक्ष पद पर 59 और सचिव पद पर 58 वोट मिले। नई कमेटी ने वर्ष 2026-27 के लिए कर्नल एस पाठक को चीफ पेट्रोन नियुक्त किया।

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