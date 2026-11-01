फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Atul Sarin panel wins the election

Noida News: अतुल सरीन पैनल ने जीता चुनाव

Sun, 01 Nov 2026 06:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 06:17 PM IST
विज्ञापन
Atul Sarin panel wins the election
नर विहार सेक्टर 34 में आरडब्ल्यूए की विजेता टीम
फोटो-
विज्ञापन

नोएडा। सेक्टर-34 स्थित नरविहार-1 में रविवार को आरडब्ल्यूए चुनाव संपन्न हुए। इसमें कर्नल अतुल सरीन के पूरे पैनल ने जीत दर्ज की। कर्नल (रि.) अतुल सरीन अध्यक्ष, अनीश आजमी उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष और कर्नल अनिल शाह सचिव चुने गए। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कर्नल मनोज पांडेय, कर्नल अतुल गुप्ता, विनय नंदराज जोग और पुनीत जैन विजयी हुए। चुनाव चीफ पेट्रोन कर्नल आरएन श्रीवास्तव की देखरेख में हुए। कुल 120 मतदाताओं में से 86 ने मतदान किया। अध्यक्ष पद पर अतुल सरीन को 61, उपाध्यक्ष पद पर 59 और सचिव पद पर 58 वोट मिले। नई कमेटी ने वर्ष 2026-27 के लिए कर्नल एस पाठक को चीफ पेट्रोन नियुक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed