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Noida News: कानपुर में जिले के खिलाड़ी दिखाएंगे दम

Thu, 12 Nov 2026 08:14 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 08:14 PM IST
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Athletes from the district will showcase their prowess in Kanpur
नोएडा (संवाद)। कानपुर में 20 से 29 नवंबर तक बैडमिंटन सागा ओपन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। मैनावती मार्ग स्थित आयोजन स्थल पर होने वाली इस प्रतियोगिता में अलग-अलग आयु वर्ग के महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। इसमें अंडर-11, अंडर-15, अंडर-20, अंडर-40 और 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मुकाबले होंगे। प्रतियोगिता में एकल और युगल वर्ग भी रखे गए हैं। शटलर्स अकादमी नोएडा के कोच गौतम ने बताया कि इस प्रतियोगिता में अब तक गौतमबुद्ध नगर से 50 खिलड़ियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है, फिलहाल पंजीकरण जारी है।
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