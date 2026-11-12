Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Appointments in Kasturba schools will be on a contractual basis

Noida News: कस्तूरबा विद्यालयों में संविदा पर होंगी नियुक्तियां

Thu, 12 Nov 2026 09:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:12 PM IST
विज्ञापन
Appointments in Kasturba schools will be on a contractual basis
विज्ञापन



ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जिले के तीन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके लिए केवल महिला अभ्यर्थियों से पांच दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार ने बताया कि गौतमबुद्धनगर में तीन कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं। इनमें शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। इच्छुक महिला अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकती हैं। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी गौतमबुद्धनगर जिले के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी पोर्टल से भर्ती का विज्ञापन और आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed