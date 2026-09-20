Noida News: अपोलो शाइनिंग स्टार ने जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-113 स्थित वीओसी क्रिकेट मैदान में रविवार सुबह वीओसी थंडर स्मैश लीग का एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया। मुकाबला अपोलो शाइनिंग स्टार ने 26 रनों से जीता। पहले खेलते हुए अपोलो शाइनिंग स्टार ने 5 विकेट के नुकसान पर 239 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मिडलाइफ क्रिकेट लवर्स 8 विकेट गवां कर 213 रन ही बना सकी। अपोलो शाइनिंग स्टार के विशु 82 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने। वहीं आदित्य 2 विकेट गिराकर बेस्ट बॉलर रहे।