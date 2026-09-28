Noida News: एओए चुनाव परिणाम घोषित

विज्ञापन

नोएडा (संवाद)। सेक्टर-74 स्थित ग्रैंड अजनारा हैरिटेज में अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की गवर्निंग बॉडी के 2026-27 के चुनाव परिणाम रविवार देर रात घोषित हुए। 27 सितंबर को स्वतंत्र पर्यवेक्षक और पोलिंग एजेंटों की देखरेख में मतदान प्रक्रिया पूरी हुई। विशाल शर्मा, गोविंद मेहता, अखिल गुप्ता, हिमानी गोयल, रीना सिन्हा, राजीव कुमार गुप्ता, योगेश कुमार, रजनीश कुमार शैशव, विवेक त्यागी और दुर्गेश्वर कुमार विजयी घोषित हुए। वहीं, प्रवीण अरोड़ा, सीमा मलिक और रंजन कुमार पीछे रहे। नव-निर्वाचित सदस्य जल्द ही क्लब हाउस में आयोजित कार्यक्रम में शपथ ग्रहण करेंगे।