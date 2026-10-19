Noida News: बस डिपो की सफाई के लिए चुनी जाएगी एजेंसी
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 09:47 PM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 09:47 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-90 में ई-बस डिपो की साफ-सफाई व के लिए नोएडा प्राधिकरण अलग से एजेंसी का चयन करेगा। दो वर्ष के लिए यह करार होगा। इसके तहत प्राधिकरण 1.56 करोड़ रुपये के भुगतान करेगा। टेंडर जारी कर 2 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि साफ-सफाई में डिपो परिसर से लेकर गैराज, धुलाई सेंटर भी शामिल होगा। प्राधिकरण के जीएम एस पी सिंह ने बताया कि एजेंसी चयन के बाद काम शुरू कराया जाएगा। ब्यूरो
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