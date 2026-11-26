Noida News: श्रीलंका में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे अमित, हुआ भव्य स्वागत
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 08:43 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 08:43 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
ग्रेटर नोएडा। श्रीलंका में 19 और 20 नवंबर को आयोजित द्वितीय एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता। टीम का हिस्सा रहे ग्रेटर नोएडा के बिसरख निवासी अमित कुमार के 26 नवंबर को गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं से स्वागत किया। मिठाई बांटकर खुशी जताई गई। अमित ने अपनी सफलता का श्रेय टीम के साथियों, प्रशिक्षकों और परिजनों को दिया। उन्होंने मुख्य कोच जसवंत सिंह के मार्गदर्शन के साथ एस्पायर एंड अचीव फाउंडेशन, शिव नादर विश्वविद्यालय और सुलक्ष्य वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग के लिए आभार जताया।
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ग्रेटर नोएडा। श्रीलंका में 19 और 20 नवंबर को आयोजित द्वितीय एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता। टीम का हिस्सा रहे ग्रेटर नोएडा के बिसरख निवासी अमित कुमार के 26 नवंबर को गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं से स्वागत किया। मिठाई बांटकर खुशी जताई गई। अमित ने अपनी सफलता का श्रेय टीम के साथियों, प्रशिक्षकों और परिजनों को दिया। उन्होंने मुख्य कोच जसवंत सिंह के मार्गदर्शन के साथ एस्पायर एंड अचीव फाउंडेशन, शिव नादर विश्वविद्यालय और सुलक्ष्य वेलफेयर फाउंडेशन के सहयोग के लिए आभार जताया।