Noida News: जिला अस्पताल में पर्चे से अलग दवा देने का आरोप

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में दवा वितरण काउंटर पर डॉक्टर के पर्चे से अलग दवा दिए जाने का मामला सामने आया है। नोएडा फेज-2 निवासी महिला मरीज ने अस्पताल के दवा वितरण काउंटर पर तैनात कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मरीज ने दवा मिलने के बाद नाम की जांच की तो मामले का पता चला।मरीज मेहरुन्निशा ने इस संबंध में अस्पताल प्रशासन और जिलाधिकारी को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने बताया कि वह एक सितंबर को सुबह करीब 8:30 बजे सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल पहुंची थीं। ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के बाद वह दवा वितरण काउंटर पर पहुंचीं। आरोप है कि वहां मौजूद स्टाफ ने डॉक्टर के पर्चे पर लिखी दवा के बजाय दूसरी दवा दे दी। उनके अनुसार, डॉक्टर ने सीरप लैक्टुलोज लिखी थी, जबकि काउंटर से लेवोसेटिरिजिन हाइड्रोक्लोराइड सीरप दी गई।मरीज ने तीन सितंबर को अस्पताल प्रशासन को शिकायत पत्र सौंपकर कहा कि सरकारी अस्पताल के दवा वितरण काउंटर पर इस तरह की लापरवाही मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदार स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।स्थानीय लोगों का कहना है कि दवा वितरण काउंटर पर अक्सर भीड़ रहती है। ऐसे में जल्दबाजी के कारण दवा वितरण में गलती की आशंका बनी रहती है। उन्होंने काउंटर पर दवा वितरण व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने की मांग की है।वर्जनइस संबंध में अबतक शिकायत की कॉपी हमारे पास नहीं आई है। शिकायत आते ही मामले की जांच की जाएगी। -डॉ. अशोक कुमार झा, सीएमएस, जिला अस्पताल