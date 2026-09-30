Noida News: स्वर्ण जीतकर अखिलेश ने राष्ट्रीय टीम में बनाई जगह

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-राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन, फाइनल में आगरा के पहलवान को 8-7 से दी मातसंवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के उभरते पहलवान अखिलेश ने राज्य स्तरीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश की टीम में जगह बनाई है। उनकी उपलब्धि से परिवार, गुरु रंजीत अखाड़े और क्षेत्र के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है।देवरिया में 24 से 29 सितंबर तक आयोजित उत्तर प्रदेश स्कूली प्रतियोगिता में अखिलेश ने शानदार प्रदर्शन किया। सेक्टर डेल्टा-1 निवासी अखिलेश ने क्वार्टर फाइनल में लखनऊ के अरविंद को 6-4 अंकों से हराया। सेमीफाइनल में उन्होंने गोरखपुर हॉस्टल के पहलवान गौरव को 4-2 से मात देकर फाइनल में प्रवेश किया।फाइनल में अखिलेश का सामना आगरा के सुमित से हुआ। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन अखिलेश ने आखिरी दौर में शानदार दांव लगाते हुए 8-7 अंकों से जीत दर्ज की और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन राष्ट्रीय स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश टीम में हुआ है।अखिलेश सेक्टर-37 स्थित गुरु रंजीत अखाड़े में कोच रंजीत पहलवान की निगरानी में अभ्यास करते हैं। कोच ने बताया कि अखिलेश ने दबाव के बावजूद आत्मविश्वास के साथ मुकाबले किए। उनकी सफलता पर योगी भाटी, वनिश प्रधान, जितेंद्र भाटी समेत अन्य लोगों ने बधाई दी।