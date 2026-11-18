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नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना सिटी। प्रदूषण से मिली राहत महज एक दिन में खत्म हो गई। 16 दिनों बाद सुधरी हवा फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई। बुधवार को नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 214 दर्ज किया गया। मंगलवार को यह 155 था। सेक्टर-110 और सेक्टर-62 की हवा बेहद खराब रही। यहां एक्यूआई क्रमशः 313 और 321 दर्ज किया गया।ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई भी बढ़कर 228 पहुंच गया। मंगलवार को यह 157 दर्ज किया गया था। यहां घोड़ी बछेड़ा के आसपास का क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित रहा। इसका एक्यूआई 254 दर्ज किया गया। यमुना सिटी में एक्यूआई 218 बताया गया है।मौसम विभाग के मुताबिक, इस सप्ताह प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। हवा में नमी अधिक होने से 19 से 24 नवंबर तक कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। इससे प्रदूषण कम होने की संभावना नहीं है। दिन में भी दृश्यता प्रभावित हो सकती है।अलग-अलग क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तरक्षेत्र एक्यूआईसेक्टर-62321सेक्टर-110313घोड़ी बछेड़ा 254ग्रेनो वेस्ट241सेक्टर-150233नॉलेज पार्क-3229दादरी213यमुना सिटी205सेक्टर-39181सेक्टर-125171सेक्टर-1154सेक्टर-116146लापरवाही कम नहीं, सड़क से उड़ रही धूलग्रेटर नोएडा (संवाद)। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच निर्माण कार्यों में लापरवाही जारी है। औद्योगिक क्षेत्र साइट-4 के पी-ब्लॉक में अधूरी सड़क लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। रामलीला मैदान के पीछे सड़क पर गिट्टी डालकर निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है। वाहनों की आवाजाही से दिनभर धूल उड़ती रहती है।स्थानीय निवासी अमित शर्मा और पंकज कुमार ने बताया कि सड़क से दिनभर वाहन गुजरते हैं। इससे धूल का गुबार उठता है। आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।