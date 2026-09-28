Noida News: आयु ने राष्ट्रीय तैराकी में जीता रजत
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:17 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:17 PM IST
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नोएडा (संवाद)। बाल भारती पब्लिक स्कूल, नोएडा के 10 वर्षीय तैराक आयु त्यागी ने सीबीएसई राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 50 मीटर बैकस्ट्रोक में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता। भोपाल के टेक्नोक्रेट्स इंटरनेशनल स्कूल में 24 से 28 सितंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में आयु ने अंडर-11 वर्ग में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले मेरठ में 30 जुलाई से 1 अगस्त तक हुई सीबीएसई नॉर्थ जोन तैराकी चैंपियनशिप में उन्होंने एक स्वर्ण और दो रजत पदक जीते थे। इसके बाद उनका राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ। आयु करीब पांच वर्षों से तैराकी का अभ्यास कर रहे हैं। जून में गौतमबुद्धनगर जिला सब-जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के अंडर-8 वर्ग में भी उन्होंने चार स्वर्ण पदक जीते थे।
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नोएडा (संवाद)। बाल भारती पब्लिक स्कूल, नोएडा के 10 वर्षीय तैराक आयु त्यागी ने सीबीएसई राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में 50 मीटर बैकस्ट्रोक में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक जीता। भोपाल के टेक्नोक्रेट्स इंटरनेशनल स्कूल में 24 से 28 सितंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में आयु ने अंडर-11 वर्ग में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता से पहले मेरठ में 30 जुलाई से 1 अगस्त तक हुई सीबीएसई नॉर्थ जोन तैराकी चैंपियनशिप में उन्होंने एक स्वर्ण और दो रजत पदक जीते थे। इसके बाद उनका राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ। आयु करीब पांच वर्षों से तैराकी का अभ्यास कर रहे हैं। जून में गौतमबुद्धनगर जिला सब-जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के अंडर-8 वर्ग में भी उन्होंने चार स्वर्ण पदक जीते थे।