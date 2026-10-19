Noida News: कुंभकरण-मेघनाद वध का सजीव मंचन

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अनाज मंडी स्थित रामोत्सव मैदान में श्री रामलीला कमेटी के तत्वावधान में आयोजित रामलीला में सोमवार को कई प्रमुख लीलाओं का भावपूर्ण मंचन किया गया। वृंदावन के कलाकारों ने अशोक वाटिका में रावण-सीता संवाद, रावण-कुंभकरण संवाद, कुंभकरण वध, मेघनाद वध और सुलोचना सती के प्रसंगों का सजीव मंचन किया। इस दौरान विजय तायल, सुधीर गोयल, धीरज शर्मा, प्रेम वर्मा, रूपलाल कौशिक, किशन लाल व कुलदीप शर्मा आदि मौजूद रहे।