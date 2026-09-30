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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   A train from Dadri to Kanpur will be available before Dussehra.

Noida News: दशहरा से पहले दादरी से कानपुर के लिए मिलेगी ट्रेन

Wed, 30 Sep 2026 10:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 10:08 PM IST
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A train from Dadri to Kanpur will be available before Dussehra.
दिल्ली या गाजियाबाद जाने की झंझट होगी खत्म, समय-सारिणी का इंतजार
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दादरी और आसपास के इलाकों में रहने वाले कानपुर के लोगों को अब ट्रेन पकड़ने के लिए गाजियाबाद या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार मेल दादरी रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी। यह व्यवस्था दशहरा से पहले ही शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी इसकी समय-सारिणी जारी नहीं हुई।
रेलवे ने दैनिक रेल सेवा (14153/14154) के दादरी स्टेशन पर ठहराव को मंजूरी दी है। लंबे समय से क्षेत्र के लोग कानपुर के लिए सीधी रेल सुविधा की मांग कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में बड़ी संख्या में कानपुर और आसपास के जिलों के लोग नौकरी, कारोबार और पढ़ाई के सिलसिले में रहते हैं। अभी कानपुर जाने के लिए उन्हें पहले दिल्ली या गाजियाबाद पहुंचना पड़ता है। इससे समय और अतिरिक्त खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। रात के समय परिवार के साथ सफर करने वाले यात्रियों को भी परेशानी होती है।
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कानपुर से रात 8:40 बजे चलेगी ट्रेन
14153 कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार मेल रात 8:40 बजे कानपुर से रवाना होकर सुबह 4:50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी। वापसी में 14154 आनंद विहार-कानपुर सेंट्रल मेल रात 11:25 बजे आनंद विहार से चलेगी और सुबह 7:25 बजे कानपुर पहुंचेगी। ट्रेन दोनों दिशाओं में फफूंद, इटावा, टूंडला, हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद स्टेशनों पर रुकेगी। दादरी-प्रयागराज स्पेशल ट्रेन फिलहाल संचालित हो रही है।
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वर्जन
दादरी स्टेशन पर कई अन्य ट्रेनों के ठहराव की पहल भी की जा रही है। कानपुर मेल के दादरी में रुकने से कानपुर जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। -तेजपाल नागर, दादरी विधायक
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