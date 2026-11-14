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Noida News: देवउठनी एकादशी पर निकलेगी शोभायात्रा

Sat, 14 Nov 2026 08:01 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:01 PM IST
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A procession will be taken out on Devuthani Ekadashi.
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी के शनि मंदिर में 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान तुलसी-शालिग्राम विवाह का आयोजन होगा। यह जानकारी पंडित अवधेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि ठाकुर जी शालिग्राम कृष्ण एवं अनंत तुलसा महारानी की शोभायात्रा और विवाह का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 18 नवंबर को लग्न और 19 नवंबर को बान छेई, चाक भात का आयोजन होगा। 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर सुबह शनि मंदिर से शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद फेरे और कन्यादान होगा। 22 नवंबर को गंगा स्नान, 23 नवंबर को दीपदान और 25 नवंबर को हवन, पूर्णाहुति और अन्नपूर्णा प्रसादी भंडारा होगा।
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