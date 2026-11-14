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Noida News: कोंडली नाले से कुलेशरा पुल तक बनेगी मॉडल रोड

Sat, 14 Nov 2026 10:05 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 10:05 PM IST
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A model road will be constructed from Kondli drain to Kuleshara bridge
नोएडा। सेक्टर-82 में कोंडली नाले से आगे कुलेशरा पुल तक 60 मीटर चौड़ी 3 किलोमीटर 500 मीटर लंबी सड़क को नोएडा प्राधिकरण मॉडल रोड बनाकर संवारने जा रहा है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली व फेज-2 औद्योगिक क्षेत्र के बीच से निकलने वाली इस दादरी-सूरजपुर-छलेरा (डीएससी) रोड पर नवंबर-2025 में भंगेल एलिवेटेड रोड खोले जाने के बाद से वाहनों का दबाव बढ़ा है। प्राधिकरण अब तक कोंडली नाले पर पुल का चौड़ीकरण करवा रहा था। अब आगे कुलेशरा नाले तक सड़क के फुटपाथ, डिवाइडर को संवारने के साथ अन्य काम करवाने की योजना बनी है। इन काम पर करीब 9 करोड़ 31 लाख 95 हजार रुपये की लागत अनुमानित है। प्राधिकरण के वर्क सर्किल-7 से इस विकास परियोजना का टेंडर जारी कर एजेंसियों से आवेदन 25 नवंबर तक मांगे गए हैं। जीएम एके अरोड़ा ने बताया कि आने वाली एजेंसियों के दस्तावेज का परीक्षण करवाकर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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