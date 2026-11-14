Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   A 'mahapanchayat' (grand assembly) of farmers will be held at the Phalaida cut.

Noida News: किसानों की फलैदा कट पर होगी महापंचायत

Sat, 14 Nov 2026 10:06 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sat, 14 Nov 2026 10:06 PM IST
विज्ञापन
A 'mahapanchayat' (grand assembly) of farmers will be held at the Phalaida cut.
रबूपुरा (संवाद)। यमुना एक्सप्रेस-वे के आवासीय प्लॉटों की मांग को लेकर गांव रौनीजा में भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को 500वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर श्यौराज सिंह के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बैठक की। इसमें 29 नवंबर को फलैदा कट पर महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया। जिला अध्यक्ष ठाकुर अमित गौड़ ने बताया कि संगठन के स्थापना दिवस पर महापंचायत होगी। इसमें किसानों की मांगों और लंबे समय से जारी धरने को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। महापंचायत के माध्यम से शासन-प्रशासन तक किसानों की बात पहुंचाई जाएगी। संगठन ने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से तैयारियों में जुटने की अपील की है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed