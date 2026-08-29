Noida News: कविता, कथक और कृष्ण भक्ति से सजा कृष्ण उत्सव

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र ऑडिटोरियम शनिवार को कविता, कथक और कृष्ण भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। पावन कला धाम के मार्गदर्शन से शनिवार को कृष्ण उत्सव व कला बैठक हुई। इसमें कलाकारों और कवियों ने प्रस्तुति दी। इसकी शुरुआत मुख्य अतिथि नोएडा की पूर्व विधायक व उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने की। कार्यक्रम में पृथ्वी केशव नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई। इस दौरान आलोक अविरल, चेतन जोशी, प्रज्ञा पाठक शर्मा और धनंजय कृष्ण दास आदि मौजूद रहे।