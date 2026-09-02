Noida News: पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से जलापूर्ति प्रभावित

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सेक्टर डेल्टा-1 में बुधवार को खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से शाम की जलापूर्ति कुछ समय के लिए प्रभावित रही। सेक्टर के डी ब्लॉक में आईजीएल का काम चल रहा था। इसी दौरान पानी की पाइपलाइन टूट गई। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद पाइपलाइन की मरम्मत कर जलापूर्ति शुरू कर दी गई। सेक्टर डेल्टा-1 के आरडब्ल्यूए अध्यक्ष प्रमोद भाटी ने बताया कि पाइपलाइन टूटने से कुछ समय के लिए पानी की सप्लाई बाधित रही। विभाग को सूचना देने के बाद क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक कराया गया। स्थानीय लोगों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में खुदाई कार्य के दौरान पानी समेत अन्य पाइपलाइनों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, ताकि जलापूर्ति बाधित न हो और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।