Noida News: धुनुची डांस में दिखी बंगाली संस्कृति की छटा

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ग्रेटर नोएडा वेस्ट (संवाद)। गोल्फ होम्स एंड किंग्सवुड सोसाइटी में आयोजित नवरात्र महोत्सव में डांडिया नाइट और धुनुची डांस ने समां बांध दिया। महिलाओं ने पारंपरिक धुनुची डांस और रंग-बिरंगे परिधान में डांडिया की धुन पर नृत्य किया। सोसाइटी के अध्यक्ष अमरनाथ शर्मा, सचिव मंयक चौधरी का विशेष रहा।

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