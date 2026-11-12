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Noida News: 16 नवंबर को दादरी में लगेगा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शिविर

Thu, 12 Nov 2026 09:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:49 PM IST
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A digital life certificate camp will be held in Dadri on November 16.
ग्रेटर नोएडा। दादरी तहसील परिसर में 16 नवंबर को पेंशनरों के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में पेंशनर डिजिटल माध्यम से अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। वरिष्ठ कोषाधिकारी शिखा गुप्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के पेंशनरों को वर्ष में एक बार जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। अब पेंशनर कोषागार आए बिना भी जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वे अपनी बैंक शाखा, जीवन प्रमाण पोर्टल या मोबाइल एप के जरिये यह सुविधा ले सकते हैं। यह शिविर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। ब्यूरो
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