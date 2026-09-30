Noida News: मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ चलेगा अभियान

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नोएडा। नोएडा प्राधिकरण अक्तूबर में संचारी रोगों, जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाएगा। प्राधिकरण वर्क सर्किल के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत विभिन्न सेक्टरों और गांवों में एंटी-लार्वा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जाएगी। झाड़ियों और गंदगी वाले स्थानों पर मच्छरों के पनपने की रोकथाम के लिए फॉगिंग के साथ मच्छरों के प्रजनन स्थलों को भी चिह्नित किया जाएगा। प्राधिकरण ने लोगों से अभियान में सक्रिय सहयोग करने और आसपास पानी जमा न होने देने की अपील की है। प्राधिकरण के जीएम एसपी सिंह ने बताया कि अभियान एक अक्तूबर से शुरू किया जाएगा।