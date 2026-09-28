Noida News: कबड्डी प्रतियोगिता में 90 टीमें लेंगी हिस्सा

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के रन्हेरा गांव में चल रही कबड्डी प्रतियोगिता के तीसरे राउंड में सोमवार को कृष्ण मंदिर रन्हेरा और इंदौर की टीम के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के लिए जोरदार प्रयास किए। मुकाबला देखने के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहे। आयोजकों के अनुसार अब तक 20 टीमें मुकाबले खेल चुकी हैं, जबकि प्रतियोगिता में कुल 90 टीमें हिस्सा लेंगी। इनमें उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की टीमें भी शामिल हैं। फाइनल मंगलवार को होगा। विजेता टीम को स्प्लेंडर बाइक व ट्रॉफी और उपविजेता को 51 हजार रुपये व ट्रॉफी दी जाएगी।

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