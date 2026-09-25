Noida News: एनएसएस स्थापना दिवस पर 78 लोगों ने किया रक्तदान

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ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में एनएसएस स्थापना दिवस पर रक्तदान, स्वच्छता और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम हुए। स्कूल ऑफ आईसीटी में युवा क्लब और एनएसएस इकाई-1 व 4 के रक्तदान शिविर में 125 से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें 78 से अधिक ने रक्तदान किया। एनएसएस इकाई-5 के स्वयंसेवकों ने विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया। जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। नुक्कड़ नाटक और ई-पेंटिंग से सामाजिक जिम्मेदारी व स्वच्छता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में एनएसएस समन्वयक डॉ. नागेंद्र सिंह, डॉ. गौरव कुमार, डॉ. राकेश कुमार और डॉ. श्रुति कंवर मौजूद रहे। ब्यूरो