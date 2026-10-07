फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   25 companies receive Letters of Intent in Yamuna City; investment worth 3,551 crore expected.

Noida News: यमुना सिटी में 25 कंपनियों को मिले आशय पत्र, 3551 करोड़ का आएगा निवेश

Wed, 07 Oct 2026 09:16 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:16 PM IST
विज्ञापन
25 companies receive Letters of Intent in Yamuna City; investment worth 3,551 crore expected.
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण ने 25 कंपनियों को जमीन आवंटन के लिए आशय पत्र जारी किए हैं। ये कंपनियां अलग-अलग सेक्टरों में कुल करीब 3551 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इससे करीब 9000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बुधवार को प्राधिकरण के एसीईओ मनीष मीणा ने कंपनियों के प्रतिनिधियों को आशय पत्र की कॉपी सौंपी।
विज्ञापन

अब प्राधिकरण इन कंपनियों को जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूरी करेगा। आशय पत्र मिलने के बाद कंपनियां अपने प्रोजेक्ट पर आगे काम कर सकेंगी। इन कंपनियों को करीब 95 एकड़ जमीन आवंटित की जानी है। इसमें सामान्य उद्योगों के अलावा मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क और हैंडीक्राफ्ट पार्क के लिए भी भूखंड शामिल हैं।
विज्ञापन

प्राधिकरण के मुताबिक, सेक्टर-8डी में सामान्य उद्योगों के लिए 11 कंपनियों को आशय पत्र दिए गए हैं। सेक्टर-29 में आठ कंपनियों को आशय पत्र मिले हैं। इनमें तीन अपैरल पार्क, एक हैंडीक्राफ्ट पार्क और चार सामान्य उद्योगों से संबंधित हैं। सेक्टर-28 स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क में एक कंपनी को आशय पत्र दिया गया है। सेक्टर-24 में मिक्स्ड लैंड यूज के लिए तीन कंपनियों को भूखंड दिए जाने हैं। वहीं, सेक्टर-6 में प्रस्तावित फार्मा पार्क के लिए दो कंपनियों को आशय पत्र जारी किए गए हैं। प्राधिकरण की इस पहल से यमुना सिटी में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed