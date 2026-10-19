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Noida News: 24 ओपन जिम और सदरपुर में कुश्ती अखाड़ा बनेगा

Mon, 19 Oct 2026 08:52 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:52 PM IST
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24 open gyms and a wrestling arena (akhada) will be built in Sadarpur
नोएडा। जिले में नोएडा प्राधिकरण 24 ओपन जिम बनवाने जा रहा है। यह जिम सेक्टर व गांव के बीच खाली छूटी अधिकतर जगहों विशेषकर ग्रीन बेल्ट व पार्क में बनेंगी। इसके साथ ही सेक्टर-45 सदरपुर में कुश्ती अखाड़ा बनेगा। प्राधिकरण के सीईओ कृष्ण करुणेश की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अब उद्यान विभाग को यह काम करवाने हैं। उद्यान विभाग के निदेशक आनंद मोहन ने बताया कि ओपन जिम के लिए जगह चिन्हित करने की शुरुआत कर दी गई है। एक जिम पर करीब 25 लाख रुपये की लागत अनुमानित है। वहीं सदरपुर का कुश्ती अखाड़ा छठ घाट के पास ही बनाया जाएगा। ब्यूरो
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