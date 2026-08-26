Noida News: 233 शोध-पत्र प्रस्तुत किए गए

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माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एवं पृथ्वी विज्ञान के सतत समाधान पर आयोजित प्रथम आईईईई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का बुधवार को समापन हुआ। तीन दिवसीय सम्मेलन में शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों ने सतत इंजीनियरिंग, तकनीकी नवाचार और पृथ्वी विज्ञान से जुड़े विषयों पर शोध प्रस्तुत किए। सम्मेलन में कुल 233 शोध-पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर निदेशक प्रो. मयंक गर्ग, डीन अकादमिक्स प्रो. विष्णु शर्मा और डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर प्रो. संजय यादव, डॉ. ए अंबिकापति और प्रो. सेतु गर्ग आदि मौजूद रहे।

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