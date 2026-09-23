Noida News: 86 करोड़ रुपये के 19 औद्योगिक प्लॉट 238 करोड़ रुपये में बिके

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माई सिटी रिपोर्टर



नोएडा। नोएडा में औद्योगिक प्लॉट के लिए प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। बुधवार को 8 हजार वर्ग मीटर से छोटे 19 औद्योगिक प्लॉट के लिए हुई ई-नीलामी में भी यह स्पष्ट हुआ। इस ई-नीलामी से प्राधिकरण को 238 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राशि आरक्षित मूल्य 86 करोड़ रुपये से लगभग 152 करोड़ रुपये अधिक है। नोएडा प्राधिकरण ने मई में यह स्कीम लॉन्च की थी। औद्योगिक प्लॉट सेक्टर 3, 6, 7, 9, 10, 80, 164, 162 के शामिल थे। इनका क्षेत्रफल 58.56 वर्ग मीटर से 7990 वर्ग मीटर तक था। इन प्लॅट के लिए प्राधिकरण को 224 आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच के बाद 195 आवेदकों को योग्य पाया गया। इन योग्य बोलीदाताओं ने बैंक के पोर्टल के माध्यम से आयोजित ई-नीलामी प्रक्रिया में शाम तक बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। प्राधिकरण के एसीईओ पुष्प राज सिंह ने बताया कि अब आगे जो सफल बोली लगाने वाले हैं उनकी डीपीआर का परीक्षण संभावित निवेश व रोजगार के नए मौकों का आकलन करवाया जाएगा।

- नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बुधवार को करवाई गई ई-नीलामी, 8 हजार वर्ग मीटर से छोटे थे सभी प्लॉट