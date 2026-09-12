बिहार के किशनगंज में भीषण सड़क हादसा: एनएच पर अनियंत्रित कार ने ट्रक को मारी टक्कर, मेरठ के दो युवकों की मौत

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किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह कोचाधामन थाना क्षेत्र के टीटीहा पुल के पास नेशनल हाईवे पर एक उत्तर प्रदेश नंबर की तेज रफ्तार कार ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह टूट गई। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कार में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।