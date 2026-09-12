बिहार के किशनगंज में भीषण सड़क हादसा: एनएच पर अनियंत्रित कार ने ट्रक को मारी टक्कर, मेरठ के दो युवकों की मौत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, किशनगंज Published by: पूर्णिया ब्यूरो Updated Sat, 12 Sep 2026 01:59 PM IST
सार
किशनगंज के कोचाधामन थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह टीटीहा पुल के पास नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। सभी मेरठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
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विस्तार
किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह कोचाधामन थाना क्षेत्र के टीटीहा पुल के पास नेशनल हाईवे पर एक उत्तर प्रदेश नंबर की तेज रफ्तार कार ने आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह टूट गई। इस हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कार में सवार दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी कोचाधामन थाना की पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे वाली गाड़ी जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोचाधामन के थाना अध्यक्ष इजहार आलम ने बताया कि तेज रफ्तार कार ने पीछे से चलती ट्रक को टक्कर मारी थी।
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हादसे में दो लोगों की मौत हुई
हादसे में दो लोगों की मौत हुई है और दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। सभी मेरठ के रहने वाले हैं। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच चल रही है। फिलहाल, चारों की पहचान की जा रही है।
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स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की जानकारी कोचाधामन थाना की पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे वाली गाड़ी जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोचाधामन के थाना अध्यक्ष इजहार आलम ने बताया कि तेज रफ्तार कार ने पीछे से चलती ट्रक को टक्कर मारी थी।
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हादसे में दो लोगों की मौत हुई
हादसे में दो लोगों की मौत हुई है और दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं। सभी मेरठ के रहने वाले हैं। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच चल रही है। फिलहाल, चारों की पहचान की जा रही है।