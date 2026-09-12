बिहार: मुजफ्फरपुर में नवविवाहिता के गायब होने से हड़कंप, मायके वालों ने ससुराल पर लगाए गंभीर आरोप

मुजफ्फरपुर जिले के तुर्की थाना क्षेत्र के मोहनपुर मुरौल में एक महिला ने अपनी बेटी के साथ मारपीट करने, बंधक बनाने और उसके बाद उसे गायब करने को लेकर जमकर बवाल किया है। बेटी के गायब किए जाने की शिकायत को लेकर पीड़िता की मां ने तुर्की थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन दिया है।

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वहीं, इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग ससुराल पक्ष के लोगों के दरवाजे पर पहुंचे और जमकर बवाल व हंगामा किया। इस जानकारी के बाद मौके पर अफरातफरी की स्थिति बन गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नवविवाहिता की पहचान नगर थाना क्षेत्र के गुदरी निवासी नैना कुमारी (उम्र करीब 17 वर्ष), पति राकेश कुमार, के रूप में हुई है।

नैना ने अपनी मर्जी से तीन माह पहले ही शादी की थी

लड़की की मां बबीता देवी ने कहा कि वह मुजफ्फरपुर शहर के नगर थाना क्षेत्र के गुदरी की रहने वाली हैं। उनकी बेटी नैना ने अपनी मर्जी से तीन माह पहले ही शादी की थी। सोशल मीडिया के माध्यम से तुर्की थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से उसका संपर्क हुआ था। इसके बाद वह भागकर अपनी मर्जी से शादी रचा ली। कल रात ससुराल वालों ने कॉल करके बताया कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है और वे लोग उसे लेकर अस्पताल जा रहे हैं।

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इसके कई घंटे बाद भी कोई कॉल नहीं आया तो आज सुबह फोन करके इस मामले की जानकारी ली, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद हम लोग आनन-फानन में यहां दौड़ते-भागते आए तो देखा कि घर पर कोई नहीं है और बेटी गायब है। हमें संदेह है कि उसकी हत्या कर दी गई है।

बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की

परिजनों ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा उनकी बेटी के साथ कई बार कथित रूप से मारपीट और प्रताड़ना की जा रही थी। इस दौरान उनकी बेटी को घर में बंधक जैसी स्थिति में रखा गया था। महिला ने इस मामले की जांच कर आरोपितों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने और अपनी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

इस पूरे मामले में तुर्की थाना की पुलिस ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी पक्ष के घर पर ताला जड़ा हुआ है। मायके पक्ष के लोगों द्वारा मामले की जानकारी दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। नवविवाहिता की पहचान नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली नैना कुमारी के रूप में हुई है।