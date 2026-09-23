फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   1,590 candidates appeared for the D.El.Ed. examination.

Noida News: डीएलएड परीक्षा में 1590 परीक्षार्थी हुए शामिल

Wed, 23 Sep 2026 08:32 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 08:32 PM IST
विज्ञापन
1,590 candidates appeared for the D.El.Ed. examination.
फोटो-
विज्ञापन

यमुना सिटी (संवाद)। दनकौर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के निर्देशन में यूपी डीएलएड 2024 और 2023 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा बुधवार को अमीचंद इंटर कॉलेज, कसना और भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज, तिलपता में हुई। दोनों केंद्रों पर परीक्षा की गोपनीयता, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी का विशेष ध्यान रखा गया। अमीचंद इंटर कॉलेज में तीन पालियों में हिंदी, संस्कृत/उर्दू और कंप्यूटर की परीक्षा हुई। यहां 879 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 777 उपस्थित और 102 अनुपस्थित रहे। भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज में 891 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। इनमें 813 उपस्थित और 78 अनुपस्थित रहे। दोनों केंद्रों पर कुल 1770 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 1590 उपस्थित और 180 अनुपस्थित रहे।प्राचार्य अर्चना गुप्ता के निर्देशन में वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल कुमार और पर्यवेक्षकों ने परीक्षा व्यवस्था की निगरानी की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed