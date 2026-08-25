Noida News: पीएफ से जुड़ी 150 शिकायतें निपटाईं

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नोेएडा (संवाद)। सेक्टर-11 स्थित निजी कंपनी के कार्यालय में निधि आपके निकट योजना के तहत एक दिवसीय पीएफ कैंप लगाया गया। इसमें लगभग 150 से अधिक पीएफ खाताधारकों की शिकायत का निवारण किया गया। पीएफ सह-आयुक्त संतोष सिंह ने बताया कि इन शिकायतों में सबसे अधिक समस्याएं प्रोफाइल अपडेट कराने, खाते की केवाईसी अपडेट कराने, लॉग इन की समस्या और पीएफ निकालने की समस्या थीं। इस कैंप का आयोजन लखनऊ हेडक्वार्टर और नोएडा पीएफ कार्यालय के संयुक्त अभियान के तौर पर किया गया। इस कैंप में लखनऊ कार्यालय से भी सदस्य आनलाइन जुड़े हुए थे जिससे किसी भी समस्या का त्वरित निस्तारण किया जाए।