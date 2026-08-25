नोएडा में खोड़ा जैसी वारदात: 15 साल के आयुष की हत्या कर शव नाले में फेंका, पार्टी के बहाने ले गए थे हत्यारे

गाजियाबाद के खोड़ा में हुई सनसनीखेज वारदात जैसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला अब नोएडा से सामने आया है। यहां सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में एक गैर समुदाय के एक नाबालिग ने अपने 15 वर्षीय दोस्त आयुष शुक्ला की कथित तौर पर हत्या कर दी और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को सेक्टर 54 के जंगल स्थित नाले में फेंक दिया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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